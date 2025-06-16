В Иране десять военных сил ПВО погибли при отражении атаки Израиля

«КСИР провинции Западный Азербайджан объявил имена 10 погибших военных третьей дивизии ПВО “Хамза” во время отражения атаки Израиля по городу Урмия», — говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба». Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию «Правдивое обещание 3» и нанесла удары по военным целям в Израиле.