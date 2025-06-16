Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране десять военных сил ПВО погибли при отражении атаки Израиля

ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. Десять военных из сил ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана погибли в ходе отражения воздушной атаки на северо-западе исламской республики, передает иранское агентство YJC.

Источник: AP 2024

«КСИР провинции Западный Азербайджан объявил имена 10 погибших военных третьей дивизии ПВО “Хамза” во время отражения атаки Израиля по городу Урмия», — говорится в сообщении.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба». Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию «Правдивое обещание 3» и нанесла удары по военным целям в Израиле.