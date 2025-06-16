ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в Херсонской области

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. «а» ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.