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Дети 9 и 14 лет погибли в ДТП на трассе в Воронежской области

Водитель иномарки не справился с управлением, врезался в металлическую опору и вылетел в кювет.

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Источник: полиция Воронежской области

Двое детей погибли в ДТП на 717-м км автодороги М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе. Авария произошла накануне днём, 15 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

49-летний житель Московской области за рулём «Toyota Alphard» ехал со стороны Ростова-на-Дону. В ходе движения мужчина не справился с управлением и врезался в металлическую опору. После этого автомобиль вылетел в кювет.

Пассажиры иномарки, мальчики в возрасте 9 и 14 лет, погибли на месте происшествия. 49-летняя москвичка, находившаяся в салоне автомобиля, с травмами была госпитализирована.

Полицейскими организована проверка по факту происшествия.