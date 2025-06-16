Дети 9 и 14 лет погибли в ДТП на трассе в Воронежской области

Двое детей погибли в ДТП на 717-м км автодороги М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе. Авария произошла накануне днём, 15 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
49-летний житель Московской области за рулём «Toyota Alphard» ехал со стороны Ростова-на-Дону. В ходе движения мужчина не справился с управлением и врезался в металлическую опору. После этого автомобиль вылетел в кювет.
Пассажиры иномарки, мальчики в возрасте 9 и 14 лет, погибли на месте происшествия. 49-летняя москвичка, находившаяся в салоне автомобиля, с травмами была госпитализирована.
Полицейскими организована проверка по факту происшествия.