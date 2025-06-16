В Индии специалисты Boeing прибыли на место крушения самолета Dreamliner

По данным PTI, разбившийся лайнер Boeing 787−8 Dreamliner проходил комплексное техническое обслуживание в июне 2023 года. Следующая проверка была запланирована на декабрь 2025 года.
Ранее индийский авиационный регулятор распорядился провести усиленные проверки всех самолетов Boeing 787−8 и 787−9, находящихся в эксплуатации у Air India и других индийских перевозчиков.
Представители индийского Бюро по расследованию авиапроисшествий 15 июня подтвердили, что на месте авиакатастрофы рейса Air India обнаружены оба черных ящика. Расшифровка их данных станет ключевым элементом в расследовании трагедии, отметили в ведомстве.