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В Индии специалисты Boeing прибыли на место крушения самолета Dreamliner

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июня. /ТАСС/. Специалисты американской авиастроительной корпорации Boeing прибыли в индийский город Ахмедабад для анализа обстоятельств катастрофы с самолетом Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India, произошедшей 12 июня. Об этом сообщило агентство PTI со ссылкой на источники.

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Источник: Reuters

По данным PTI, разбившийся лайнер Boeing 787−8 Dreamliner проходил комплексное техническое обслуживание в июне 2023 года. Следующая проверка была запланирована на декабрь 2025 года.

Ранее индийский авиационный регулятор распорядился провести усиленные проверки всех самолетов Boeing 787−8 и 787−9, находящихся в эксплуатации у Air India и других индийских перевозчиков.

Представители индийского Бюро по расследованию авиапроисшествий 15 июня подтвердили, что на месте авиакатастрофы рейса Air India обнаружены оба черных ящика. Расшифровка их данных станет ключевым элементом в расследовании трагедии, отметили в ведомстве.