В Индии специалисты Boeing прибыли на место крушения самолета Dreamliner

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июня. /ТАСС/. Специалисты американской авиастроительной корпорации Boeing прибыли в индийский город Ахмедабад для анализа обстоятельств катастрофы с самолетом Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India, произошедшей 12 июня. Об этом сообщило агентство PTI со ссылкой на источники.