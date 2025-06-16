В Красноярском крае несколько домов загорелись после удара молнии

Как krsk.aif.ru рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю, во время грозовых разрядов загорелся жилой дом в Назарово на площади 144 кв. метра. А также садовый дом и мусор в садовых товариществах Емельяновского района. Домик на площади 35 кв. метров загорелся в СНТ Авиатор, а мусор — в СНТ Ветеран-13.