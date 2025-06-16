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В Красноярском крае несколько домов загорелись после удара молнии

Из-за разряда молнии загорелся жилой дом в Назарово и дачный домик в Емельяновском районе.

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Источник: Соцсети

В Назарово и Емельяновском районе из-за ударов молний горели дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Как krsk.aif.ru рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю, во время грозовых разрядов загорелся жилой дом в Назарово на площади 144 кв. метра. А также садовый дом и мусор в садовых товариществах Емельяновского района. Домик на площади 35 кв. метров загорелся в СНТ Авиатор, а мусор — в СНТ Ветеран-13.

Обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае за сутки произошло 13 пожаров.