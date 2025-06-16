В Приморье осудили пьяного водителя, сбежавшего после смертельного ДТП

В Артёме городской суд вынес приговор 35-летнему жителю Черниговского района за нарушение ПДД, повлекшее гибель двух человек. Трагедия произошла осенью 2024 года: мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулём Toyota Mark II выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Prius на улице Кирова, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.