В Приморье осудили пьяного водителя, сбежавшего после смертельного ДТП

В Артёме городской суд вынес приговор 35-летнему жителю Черниговского района за нарушение ПДД, повлекшее гибель двух человек. Трагедия произошла осенью 2024 года: мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулём Toyota Mark II выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Prius на улице Кирова, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
В результате аварии два пассажира Mark II — мужчины 1980 и 1977 годов рождения — погибли: один скончался на месте, второй — по пути в больницу. После аварии виновник бросил машину и скрылся, однако вскоре был задержан полицией.
Суд признал мужчину виновным по ч. 6 ст. 264 УК РФ и назначил наказание — 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он лишён права управления транспортом на 2 года 6 месяцев. Также частично удовлетворены иски пострадавших — виновный обязан выплатить 3 млн рублей компенсации морального вреда.
Приговор в законную силу пока не вступил.