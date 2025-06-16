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В Иркутской области за сутки утонули пять человек

Одна из трагедий произошла в Иркутске.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Полицейские бьют тревогу — в Иркутской области зафиксирован резкий всплеск несчастных случаев на реках и водоемах. Как стало известно КП-Иркутск, только за прошедшие сутки, 15 июня, утонуло не менее пяти человек!

Одна из трагедий произошла в черте Иркутска. 33-летнего мужчину, сплавлявшегося на сапборде по Ангаре, затянуло течением под пристань, где он погиб. В Усольском районе 43-летний мужчина во время купания в озере не смог выбраться на берег, рассказывают в МВД.

Обратите внимание! Спасатели просят соблюдать правила безопасности — откажитесь от употребления спиртного во время отдыха на водоемах, следите за детьми и не плавайте в незнакомых местах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на реке Лене столкнулись два теплохода, сейчас следователи проводят проверку и разбираются в обстоятельствах происшествия.