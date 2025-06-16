В Иркутской области за сутки утонули пять человек

Одна из трагедий произошла в черте Иркутска. 33-летнего мужчину, сплавлявшегося на сапборде по Ангаре, затянуло течением под пристань, где он погиб. В Усольском районе 43-летний мужчина во время купания в озере не смог выбраться на берег, рассказывают в МВД.