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Ребенок вылетел из машины после ДТП на Суворова в Хабаровске

Прокуратура взяла на контроль проверку по факту аварии с участием двух иномарок.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Пострадал маленький пассажир — пятилетний ребенок. Его госпитализировали с травмами. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Авария произошла 16 июня на улице Суворова. Столкнулись автомобили Toyota Aristo и Honda Shuttle. При ударе из «Хонды» через окно вылетел мальчик 2019 года рождения. Он получил множественные травмы.

«Ребенка срочно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход проверки. Особое внимание будет уделено тому, были ли соблюдены требования по перевозке ребенка в машине.