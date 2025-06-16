Ребенок вылетел из машины после ДТП на Суворова в Хабаровске

В Хабаровске произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Пострадал маленький пассажир — пятилетний ребенок. Его госпитализировали с травмами. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Авария произошла 16 июня на улице Суворова. Столкнулись автомобили Toyota Aristo и Honda Shuttle. При ударе из «Хонды» через окно вылетел мальчик 2019 года рождения. Он получил множественные травмы.
«Ребенка срочно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход проверки. Особое внимание будет уделено тому, были ли соблюдены требования по перевозке ребенка в машине.