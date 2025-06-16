Четыре человека пострадали в ночном ДТП на Ларина в Ростове-на-Дону

Прошедшей ночью в Ростове-на-Дону в ДТП пострадали четверо молодых людей, все они с травмами попали в больницу. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, авария произошла около 22 часов 15 июня на улице Ларина. Предварительно, 21-летний молодой человек за рулем автомобиля Lada Priora, перестраиваясь в правую полосу, не справился с управлением и столкнулся с попутным Chery Tiggo.
После удара отечественную легковушку отбросило на дерево, а бампер машины отлетел в попутный Nissan Qashqai. Пострадали водитель Lada Priora, а также его пассажиры 20 лет и 21 года. Сейчас детали и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники.
Донских водителей просят строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
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