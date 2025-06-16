Четыре человека пострадали в ночном ДТП на Ларина в Ростове-на-Дону

После удара отечественную легковушку отбросило на дерево, а бампер машины отлетел в попутный Nissan Qashqai. Пострадали водитель Lada Priora, а также его пассажиры 20 лет и 21 года. Сейчас детали и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники.