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В Полоцком районе мужчина получил ожоги при заправке бензопилы

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе мужчина получил ожоги при заправке бензопилы, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел 15 июня в д. Кривоевщина. В 21.10 в Полоцкий отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о получении ожогов мужчиной 1965 года рождения. Установлено, что проводя заправку бензопилы мужчина пролил на себя легковоспламеняющуюся жидкость. Не придав этому значения, он закурил сигарету, что и привело к возгоранию на нем одежды. Свидетелем этой ситуации стала соседка, которая впоследствии вызвала скорую помощь.

После осмотра медиками пострадавший был госпитализирован с ожогами различной степени тяжести. Причина произошедшего — неосторожное обращение с огнем при курении.