В Полоцком районе мужчина получил ожоги при заправке бензопилы

Инцидент произошел 15 июня в д. Кривоевщина. В 21.10 в Полоцкий отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о получении ожогов мужчиной 1965 года рождения. Установлено, что проводя заправку бензопилы мужчина пролил на себя легковоспламеняющуюся жидкость. Не придав этому значения, он закурил сигарету, что и привело к возгоранию на нем одежды. Свидетелем этой ситуации стала соседка, которая впоследствии вызвала скорую помощь.