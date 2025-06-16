Легковушка сбила 9-летнего велосипедиста в Минске

По предварительной информации, сегодня около 21.10 53-летняя водитель автомобиля Peugeot, двигаясь по ул. Притыцкого, при повороте направо на ул. Тимошенко не предоставила преимущество и совершила наезд на 9-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Примечательно, что школьник двигался на велосипеде без сопровождения совершеннолетних лиц.