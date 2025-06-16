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Легковушка сбила двух велосипедистов на пешеходном переходе в Минске

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в результате ДТП пострадали два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, сегодня около 17.30 71-летний водитель автомобиля Ford, двигаясь по местному проезду Партизанского проспекта, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на двоих велосипедистов. В результате ДТП велосипедисты (38-летняя женщина и 46-летний мужчина) были доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска и следственно-оперативная группа.