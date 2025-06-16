Легковушка сбила двух велосипедистов на пешеходном переходе в Минске

По предварительной информации, сегодня около 17.30 71-летний водитель автомобиля Ford, двигаясь по местному проезду Партизанского проспекта, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на двоих велосипедистов. В результате ДТП велосипедисты (38-летняя женщина и 46-летний мужчина) были доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.