В Минске под колеса легковушки попал пешеход

По предварительной информации, сегодня около 12.30 77-летний водитель автомобиля Subaru двигался по ул. Заславской. Вблизи дома № 10 он не предоставил преимущество и совершил наезд на 70-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.