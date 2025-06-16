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В Минске под колеса легковушки попал пешеход

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске под колеса легковушки попал пешеход. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, сегодня около 12.30 77-летний водитель автомобиля Subaru двигался по ул. Заславской. Вблизи дома № 10 он не предоставил преимущество и совершил наезд на 70-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Предварительно, водителю стало плохо во время движения. Пешеход доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. Если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте, отдохнуть или обратиться за помощью.