Плантацию мака уничтожили в Берестовицком районе

Правоохранители напоминают, что посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ, запрещенных к возделыванию растений и грибов, влечет наложение штрафа до 20 БВ. За эти же действия, связанные со сбытом или изготовлением, предусмотрено лишение свободы сроком до 15 лет.