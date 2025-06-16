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Плантацию мака уничтожили в Берестовицком районе

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе уничтожили плантацию мака. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: МВД

С 1 июня по 15 сентября в республике проводится специальная программа «Мак». Основная цель комплекса — пресечение распространения наркотического сырья растительного происхождения, а также выявление и ликвидация посевов наркосодержащих культур.

Так, в Берестовицком районе сотрудники наркоконтроля Гродненской области совместно с участковым инспектором милиции выявили очаг произрастания наркосодержащего растения площадью 15 га. При помощи сельскохозяйственной техники уничтожено свыше 3,5 т сырья.

Правоохранители напоминают, что посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ, запрещенных к возделыванию растений и грибов, влечет наложение штрафа до 20 БВ. За эти же действия, связанные со сбытом или изготовлением, предусмотрено лишение свободы сроком до 15 лет.