Плантацию мака уничтожили в Берестовицком районе

С 1 июня по 15 сентября в республике проводится специальная программа «Мак». Основная цель комплекса — пресечение распространения наркотического сырья растительного происхождения, а также выявление и ликвидация посевов наркосодержащих культур.
Так, в Берестовицком районе сотрудники наркоконтроля Гродненской области совместно с участковым инспектором милиции выявили очаг произрастания наркосодержащего растения площадью 15 га. При помощи сельскохозяйственной техники уничтожено свыше 3,5 т сырья.
Правоохранители напоминают, что посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ, запрещенных к возделыванию растений и грибов, влечет наложение штрафа до 20 БВ. За эти же действия, связанные со сбытом или изготовлением, предусмотрено лишение свободы сроком до 15 лет.