Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии выразил соболезнования в связи с гибелью Николая Красникова

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе выразил соболезнования в связи с гибелью чемпиона мира по мотогонкам на льду Николая Красникова.

Источник: Башинформ

«Большая потеря для республики. Все знали Николая Красникова. Человек с удивительной спортивной судьбой. Он был очень оптимистичным. Каждый раз, когда встречались, он кипел своими планами. Искренне соболезную его родным и близким», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, 20-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду, уфимский мотогонщик Николай Красников погиб в ДТП. Как сообщили источники «Башинформа», спортсмен около трёх часов ночи в Кушнаренковском районе, на 69 км автодороги Р-240, за рулём своей «Лада Гранты» столкнулся со встречными грузовиками «Газель» и «Ситрак».