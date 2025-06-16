Глава Башкирии выразил соболезнования в связи с гибелью Николая Красникова

«Большая потеря для республики. Все знали Николая Красникова. Человек с удивительной спортивной судьбой. Он был очень оптимистичным. Каждый раз, когда встречались, он кипел своими планами. Искренне соболезную его родным и близким», — сказал Радий Хабиров.