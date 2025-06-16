Глава Башкирии выразил соболезнования в связи с гибелью Николая Красникова

«Большая потеря для республики. Все знали Николая Красникова. Человек с удивительной спортивной судьбой. Он был очень оптимистичным. Каждый раз, когда встречались, он кипел своими планами. Искренне соболезную его родным и близким», — сказал Радий Хабиров.
Напомним, 20-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду, уфимский мотогонщик Николай Красников погиб в ДТП. Как сообщили источники «Башинформа», спортсмен около трёх часов ночи в Кушнаренковском районе, на 69 км автодороги Р-240, за рулём своей «Лада Гранты» столкнулся со встречными грузовиками «Газель» и «Ситрак».