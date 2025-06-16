Шесть нижегородцев пострадали от укусов змей в 2025 году

Все пострадавшие были направлены на стационарное лечение для получения необходимой медицинской помощи. Согласно статистическим данным, наибольшее количество инцидентов с нападениями чешуйчатых зафиксировано в Борском, Ветлужском и Дальнеконстантиновском муниципальных округах Нижегородского региона.