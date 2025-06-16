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Шесть нижегородцев пострадали от укусов змей в 2025 году

В 2025 году в Нижегородской области было зарегистрировано шесть случаев укусов змей.

Все — с последующими обращениями в Региональный токсикологический центр, расположенный на территории Городской клинической больницы № 33.

Информацию об этом предоставило Министерство здравоохранения региона корреспондентам ИА «В городе N».

Все пострадавшие были направлены на стационарное лечение для получения необходимой медицинской помощи. Согласно статистическим данным, наибольшее количество инцидентов с нападениями чешуйчатых зафиксировано в Борском, Ветлужском и Дальнеконстантиновском муниципальных округах Нижегородского региона.