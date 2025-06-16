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В Самарской области пенсионерка хотела спасти внука от ДТП, но потеряла 98 тысяч

76-летняя жительница Жигулевска стала жертвой телефонного мошенника.

76-летняя жительница Жигулевска стала жертвой телефонного мошенника. Подробнее о происшествии рассказали представители регионального главка.

До этого внук купил новую машину и отправился в командировку. Позже ей позвонил незнакомец, который представился им же. Объяснил, что якобы попал в аварию. Пострадали он и еще один автолюбитель. Попросил скинуть 98 тыс. рублей.

Женщина растерялась и перевела неизвестному деньги, которые откладывала на «черный день». После этого собеседник перестал отвечать. Пенсионерка обратилась за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.

А в Тольятти женщина отдала мошеннику 11,8 тыс. рублей за снятие «смертельного узла».

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