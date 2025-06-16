Взрывная волна выбила стекла в квартирах сотрудников дипмиссии РФ в Израиле

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Взрывной волной выбило стекла в квартирах некоторых сотрудников российского посольства в Израиле, случаев прямых попаданий не зафиксировано. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24».