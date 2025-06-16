Под Самарой 43-летний водитель Audi влетел в Chery Tiggo и сбил его водительницу

В Ставропольском районе самарского региона произошло ДТП с участием дорогой иномарки и местной жительницы. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.
Как стало известно, днем 15 июня 43-летний мужчина за рулем Audi врезался в Chery Tiggo, а затем сбил ее водительницу, которая вышла из машины.
Пострадавшая госпитализирована в медучреждение. Нарушитель задержан и доставлен в полицию.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. А также читайте наши материалы на Дзене.