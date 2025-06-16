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Под Самарой 43-летний водитель Audi влетел в Chery Tiggo и сбил его водительницу

В Ставропольском районе самарского региона произошло ДТП с участием дорогой иномарки и местной жительницы.

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В Ставропольском районе самарского региона произошло ДТП с участием дорогой иномарки и местной жительницы. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

Как стало известно, днем 15 июня 43-летний мужчина за рулем Audi врезался в Chery Tiggo, а затем сбил ее водительницу, которая вышла из машины.

Пострадавшая госпитализирована в медучреждение. Нарушитель задержан и доставлен в полицию.

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