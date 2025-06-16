Мужчина украл у самарца 2 велосипеда и попытался скрыться в Свердловской области

38-летнего злоумышленника задержали и отправили в колонию общего режима, уточнили в региональном главке.
Жертва — 36-летний самарец. Не смог найти два велосипеда на даче в поселке Солнечная Поляна. Ущерб оценил примерно в 40 тыс. рублей. Пострадавший объяснил: на месте происшествия заметил открытое окно.
Позже полицейские выяснили личность подозреваемого. Также узнали, что он покинул 63-й регион и перебрался в Свердловскую область. Отправились в командировку. В итоге задержали и привезли в Жигулевск.
Злоумышленник признал вину и добавил: двухколесный транспорт продал прохожим. Деньги спустил на свои нужды. На него завели уголовное дело. Суд признал виновным и отправил на 8 месяцев в исправительную колонию общего режима.
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