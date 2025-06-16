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На Дону осудили участника террористического батальона

Ростовская область, 16 июня 2025. DON24.RU. Южный окружной военный суд вынес приговор военнослужащему одного из националистических батальонов (признан террористическим и запрещен в РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Установлено, что в ноябре 2023 года рядовой Аркадий Любченко проходил обучение в учебном центре ВСУ. В декабре того же года, зная о террористическом характере деятельности, он решил перейти в националистический батальон. В его составе Аркадий участвовал в боях в районе села Константиновка в ДНР. В ноябре прошлого года он был взят в плен российскими военными, при этом оказывал активное сопротивление, используя стрелковое оружие.

Аркадия Любченко приговорили к лишению свободы на 13 лет. При этом первые три года осужденный проведет в тюрьме, 10 лет — в исправительной колонии строгого режима.