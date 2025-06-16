На Дону осудили участника террористического батальона

Установлено, что в ноябре 2023 года рядовой Аркадий Любченко проходил обучение в учебном центре ВСУ. В декабре того же года, зная о террористическом характере деятельности, он решил перейти в националистический батальон. В его составе Аркадий участвовал в боях в районе села Константиновка в ДНР. В ноябре прошлого года он был взят в плен российскими военными, при этом оказывал активное сопротивление, используя стрелковое оружие.