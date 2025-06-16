Последние секунды жизни водителя попали на камеру. Спустя мгновение он на скорости влетел в большегруз

В сети опубликовали жуткие кадры — машина переворачивается, влетает в другую, а после на скорости врезается в большегруз. Дорожно-транспортное происшествие стало смертельным для одного из водителей.
Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Забайкалья, произошло все днем 15 июня 2025 года на федеральной дороге Байкал «Иркутск — Чита» в Хилокском районе. По предварительным данным «Хонда Фрид» столкнулась с большегрузом.
Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. Фото: Госавтоинспекция Забайкалья.
— В аварии погиб 40-летний житель Красноярска, находившийся за рулем «Хонды», — уточняют в агентстве.
Сейчас полиция проводит проверку — предстоит выяснить, что стало причиной ДТП, а также установить виновных.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что «теневые банкиры» заработали обманом 35 миллионов рублей в Иркутске.