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Последние секунды жизни водителя попали на камеру. Спустя мгновение он на скорости влетел в большегруз

На трассе Иркутск — Чита столкнулись «Хонда» и большегруз, есть погибший.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В сети опубликовали жуткие кадры — машина переворачивается, влетает в другую, а после на скорости врезается в большегруз. Дорожно-транспортное происшествие стало смертельным для одного из водителей.

Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Забайкалья, произошло все днем 15 июня 2025 года на федеральной дороге Байкал «Иркутск — Чита» в Хилокском районе. По предварительным данным «Хонда Фрид» столкнулась с большегрузом.

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. Фото: Госавтоинспекция Забайкалья.

— В аварии погиб 40-летний житель Красноярска, находившийся за рулем «Хонды», — уточняют в агентстве.

Сейчас полиция проводит проверку — предстоит выяснить, что стало причиной ДТП, а также установить виновных.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что «теневые банкиры» заработали обманом 35 миллионов рублей в Иркутске.