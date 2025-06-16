Фигуранту дела о хищении 168 млн из МДЦ Сочи продлили арест

Речь идет о временно исполняющем обязанности директора организации, задержанном в январе текущего года. По данным следствия, он может быть причастен к исчезновению денежных средств, владельцами которых, согласно заявлениям, являются 18 человек. Общий объем ущерба предварительно оценивается в 168 млн руб.
Задержание подозреваемого произошло на рабочем месте. В ходе оперативных мероприятий в одной из лесных зон правоохранители обнаружили схрон с частью предполагаемо похищенных средств. Изъято 600 тыс. долларов США.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Первоначально арест был утвержден до середины марта, позднее суд неоднократно продлевал срок содержания под стражей. Последнее ходатайство стороны защиты о замене меры пресечения на домашний арест или залог отклонено.