Фигуранту дела о хищении 168 млн из МДЦ Сочи продлили арест

Речь идет о временно исполняющем обязанности директора организации, задержанном в январе текущего года. По данным следствия, он может быть причастен к исчезновению денежных средств, владельцами которых, согласно заявлениям, являются 18 человек. Общий объем ущерба предварительно оценивается в 168 млн руб.