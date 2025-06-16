В горах Румынии прошла 6-часовая операция по спасению 4 гражданок Молдовы: Одна из женщин получила тяжелую травму ноги

«Местность над водопадом крутая и неровная, и для того, чтобы пострадавшая могла безопасно перейти, в районе водопада было сделано несколько спусков из веревок. Вмешались 6 горных спасателей, в том числе те, кто обеспечивает бесперебойность работы горноспасательной базы Дурау. Мы рады, что вмешательство прошло успешно. Для нас это самая большая награда», — сказал Рауль Папалицеф, руководитель горноспасательной службы Нямца.