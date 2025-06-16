Спутники сняли повреждения иранского завода по обогащению урана

О разрушении завода сообщает «Интерфакс» со ссылкой The Times of Israel. Израильское издание сделало выводы об уроне наземной инфраструктуре ядерного объекта, основываясь на снимках со спутников компании Planet Labs PBC.
Журналисты сравнили фотографии, сделанные 11 и 13 июня. На снимках заметны разрушения у дороги вокруг месторасположения завода. В СМИ предположили, что после израильских ударов обвалилась подпорная стена горного склона.
По мнению The Times of Israel, израильские ракеты смогли повредить только часть наземных объектов, а само предприятие располагается глубоко под землей, и ЦАХАЛ не имеет оружия, способного его ликвидировать.
14 июня агентство Mehr сообщало, что в Иране признали нанесение ущерба ядерному заводу в Фордо в результате бомбардировок Израиля.
Ранее СМИ публиковали данные о частичном разрушении ядерных предприятий в Натанзе и Исфахане в Иране после ударов ЦАХАЛ.
Бомбить ядерные и военные объекты Ирана Израиль начал в ночь на 13 июня. Еврейское государство объявило операцию «Восстающий лев». Премьер-министр страны заявил, что удары направлены против ядерной инфраструктуры.
Иран и Израиль обменялись сериями ракетных ударов. Корпус стражей исламской революции сообщил, что военные действия против израильской стороны продолжаться до полного уничтожения противника.