Суд назначил четыре года лишения свободы заведующей кофейни в Лиде за хищение 11 тысяч рублей

Бухгалтер потребовала у заведующей объяснений, и последняя заверила, что данный вопрос будет решен незамедлительно. Однако вместо того, чтобы сдать выручку, заведующая сделала с помощью приложения на телефоне фото квитанций, где была ложная информация о сдаче в банк денег, и отправила их бухгалтеру. Специалист заметила обман, и в Лиду приехал территориальный менеджер. Он установил, что в сейфе не хватает более 4000 рублей. Заведующая призналась, что взяла деньги, но начала давить на жалость и обещала все вернуть.