Суд назначил четыре года лишения свободы заведующей кофейни в Лиде за хищение 11 тысяч рублей

Суд дал четыре года лишения свободы завкофейни в Лиде за хищение 11 тысяч рублей. Подробности сообщила старший помощник прокурора Лидского района Алеся Лешевич, пишет lidanews.by.
Сообщается, специалиста на работу приняли в конце декабря 2023 года. В числе обязанностей было указано, что заведующая кофейни должна вести прием денег, а также их учет. В торговом объекте имелась книга учета, куда вносились данные о сумме выручки на начало смены, на нее конец, а также про сумму, которую сдали в банк.
В сообщении говорится, что заведующая кофейни примерно через полгода сказала сотрудникам не трогать книгу учета, заявив, что все будет указывать сама. Женщина пояснила, что якобы кто-то из сотрудников ошибся в подсчетах на 20 рублей.
Старший помощник прокурора обратила внимание, что почти каждый день заведующая брала из сейфа от 50 до 100 рублей. Выручку в банк она сдавала не полностью и реже двух раз в неделю. В июне 2024 года главный бухгалтер, курирующая движение денег в кофейне, заметила, что заведующая не в полном объеме сдает выручку в банк и значительная сумма не сдана в инкассацию.
Бухгалтер потребовала у заведующей объяснений, и последняя заверила, что данный вопрос будет решен незамедлительно. Однако вместо того, чтобы сдать выручку, заведующая сделала с помощью приложения на телефоне фото квитанций, где была ложная информация о сдаче в банк денег, и отправила их бухгалтеру. Специалист заметила обман, и в Лиду приехал территориальный менеджер. Он установил, что в сейфе не хватает более 4000 рублей. Заведующая призналась, что взяла деньги, но начала давить на жалость и обещала все вернуть.
По прошествии месяца деньги женщина так и не вернула и руководство компании приняло решение о проведении в кофейне инвентаризации наличных. Данная проверка показала, что не хватает уже более 5000 рублей. Однако в тот же день фигурантка погасила сумму и просила ее не увольнять.
По прошествии короткого времени, добавляет старший помощник прокурора, женщина снова стала брать деньги. По итогам вновь проведенной инвентаризации не хватало примерно 5000 рублей. Заведующая написала расписку, что недостачу вернет в течение пяти дней, но за указанный срок она перевела лишь 900 рублей.
Но фигурантка и после этого умудрилась забрать из сейфа 1300 рублей. Когда срок на возврат наличных истек, женщина не вышла на работу. Руководство фирмы уволило заведующую и обратилось в милицию с исковым заявлением о взыскании с заведующей суммы причиненного ущерба.
В отношении женщины было заведено уголовное дело по части 3 статьи 210 Уголовного кодекса. Суд признал белоруску виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 50 базовых величин. Кроме того, ее лишили права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет. По части 2 статьи 77 УК к женщине была применена отсрочка исполнения основного наказания на 2 года.
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