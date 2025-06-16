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Школьник из Иркутска отдал мошенникам 200 тысяч рублей

12 человек, в том числе один ребёнок, пострадали от действий мошенников в Приангарье за выходные.

Источник: Freepik

12 человек, в том числе один ребёнок, пострадали от действий мошенников в Приангарье за выходные. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Отец мальчика рассказал, что ребёнку позвонил якобы школьный психолог и сказал, что мальчик не прошёл психологическое тестирование и результаты теста оказались в открытом доступе. Ребёнку предложили заново пройти тест и отправили ссылку на фейковый сайт, копирующий портал «Госуслуги». А спустя некоторое время мальчику позвонили «сотрудники Госуслуг», которые заявили, что личные данные его родителей украдены и теперь их обвиняют в финансировании запрещённых в РФ организаций. Для того чтобы родители могли избежать ответственности, мальчик включил видеотрансляцию по требованию аферистов, провёл дома обыск, а потом его убедили достать деньги из сейфа и передать курьеру. Мальчик отдал прибывшему незнакомцу 200 тысяч рублей.

Всего аферисты отняли у жителей Приангарья 5,5 миллиона рублей. Больше всех — 3,8 миллиона — отдал 39-летний предприниматель из Шелехова, ставший жертвой лжеброкеров.

В каждом случае возбуждено уголовное дело.