Школьник из Иркутска отдал мошенникам 200 тысяч рублей

Отец мальчика рассказал, что ребёнку позвонил якобы школьный психолог и сказал, что мальчик не прошёл психологическое тестирование и результаты теста оказались в открытом доступе. Ребёнку предложили заново пройти тест и отправили ссылку на фейковый сайт, копирующий портал «Госуслуги». А спустя некоторое время мальчику позвонили «сотрудники Госуслуг», которые заявили, что личные данные его родителей украдены и теперь их обвиняют в финансировании запрещённых в РФ организаций. Для того чтобы родители могли избежать ответственности, мальчик включил видеотрансляцию по требованию аферистов, провёл дома обыск, а потом его убедили достать деньги из сейфа и передать курьеру. Мальчик отдал прибывшему незнакомцу 200 тысяч рублей.