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В Самарской области два человека пострадали при ДТП с КАМАЗом и «вестой»

В Волжском районе самарского региона на трассе Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» произошло ДТП с участием большегруза и легковушки.

В Волжском районе самарского региона на трассе Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» произошло ДТП с участием большегруза и легковушки. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

Как стало известно, мужчина за рулем «весты» не пропустил грузовик КАМАЗ, в результате чего случилась авария.

Легковушку буквально смяло, пострадал водитель и пассажирка.

На данный момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

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