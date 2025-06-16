В Омской области в минувшие выходные утонули четыре человека

Главное управление МЧС России по Омской области бьет тревогу: за минувшие выходные в регионе утонули четыре человека. С начала летнего сезона число погибших на водоемах достигло пяти, включая одного несовершеннолетнего.
12 июня в Большеуковском районе в реке Ук около села Большие Уки погиб 15-летний юноша. По данным Следственного комитета, трагедия произошла примерно в 18:00, когда мальчик вместе с 14-летним другом и взрослыми находился у реки. Попытка переплыть на противоположный берег закончилась трагически — подросток начал тонуть. Спасти его не удалось, несмотря на то что на берегу был установлен предупреждающий знак «Купаться запрещено».
«Основная причина гибели людей на воде — игнорирование правил безопасности и купание в необорудованных местах. За последние пять лет на официальных пляжах с дежурством спасателей не было зафиксировано ни одного случая утопления», — заявил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Омской области Сергей Звеков.
Специалисты отмечают две основные группы риска: это взрослые, купающиеся в состоянии алкогольного опьянения, и дети, остающиеся без присмотра у воды. На несанкционированных пляжах помощь может прийти слишком поздно, — предостерегают омичей специалисты регионального МЧС. В ведомстве подчеркивают: большинство трагедий можно предотвратить, если соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха у воды.