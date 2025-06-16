В Омской области в минувшие выходные утонули четыре человека

12 июня в Большеуковском районе в реке Ук около села Большие Уки погиб 15-летний юноша. По данным Следственного комитета, трагедия произошла примерно в 18:00, когда мальчик вместе с 14-летним другом и взрослыми находился у реки. Попытка переплыть на противоположный берег закончилась трагически — подросток начал тонуть. Спасти его не удалось, несмотря на то что на берегу был установлен предупреждающий знак «Купаться запрещено».