Иран казнил обвиняемого в шпионаже в интересах «Моссада»

«Человек, который был арестован и осужден за разведку и шпионаж в пользу сионистского режима, был приговорен к смертной казни сегодня утром», — говорится в публикации.
Эсмаил Фикри был арестован в декабре 2023 года в ходе разведывательной операции в Иране, на момент он всё еще находился в контакте с «Моссадом». Согласно материалам дела, Фикри пытался предоставить секретную и чувствительную информацию «врагам Ирана» и получил за это вознаграждение.
Накануне иранская полиция задержала под Тегераном двух агентов «Моссада» с запасами оружия и боевой техники. У них обнаружено более 200 кг взрывчатки, 23 беспилотника, пусковые установки, устройства наведения и устройства управления.