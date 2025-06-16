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Иран казнил обвиняемого в шпионаже в интересах «Моссада»

В Иране казнен обвиняемый в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад». Об этом в понедельник, 16 июня, сообщило агентство Mizan.

Источник: Hosein Charbaghi/CC0

«Человек, который был арестован и осужден за разведку и шпионаж в пользу сионистского режима, был приговорен к смертной казни сегодня утром», — говорится в публикации.

Эсмаил Фикри был арестован в декабре 2023 года в ходе разведывательной операции в Иране, на момент он всё еще находился в контакте с «Моссадом». Согласно материалам дела, Фикри пытался предоставить секретную и чувствительную информацию «врагам Ирана» и получил за это вознаграждение.

Накануне иранская полиция задержала под Тегераном двух агентов «Моссада» с запасами оружия и боевой техники. У них обнаружено более 200 кг взрывчатки, 23 беспилотника, пусковые установки, устройства наведения и устройства управления.