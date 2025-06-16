Иран казнил обвиняемого в шпионаже в интересах «Моссада»

Эсмаил Фикри был арестован в декабре 2023 года в ходе разведывательной операции в Иране, на момент он всё еще находился в контакте с «Моссадом». Согласно материалам дела, Фикри пытался предоставить секретную и чувствительную информацию «врагам Ирана» и получил за это вознаграждение.