Появилось видео с места аварии с Николаем Красниковым на трасес в Башкирии

ГАИ Башкирии опубликовала кадры аварии, произошедшей в Кушнаренковском районе, где погиб прославленный спортсмен Николай Красников.
Напомним, трагедия случилась в ночное время на 69-м километре трассы Р-240. По предварительным данным, автомобиль «Лада Гранта» под управлением 40-летнего мотогонщика столкнулся с двумя встречными грузовыми автомобилями. В результате мощного удара спортсмен получил травмы, несовместимые с жизнью.
Глава Башкирии Радий Хабиров во время рабочего совещания выразил глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Красникова. Он охарактеризовал произошедшее как тяжелую утрату не только для спортивного сообщества, но и для всей республики.
По словам руководителя региона, покойный отличался необыкновенной спортивной биографией и неиссякаемым оптимизмом. Хабиров вспомнил, что при каждой встрече спортсмен с энтузиазмом делился своими планами и творческими замыслами. В завершение глава Башкортостана почтил память выдающегося спортсмена.
— Очень был оптимистичный человек, столько планов было, готов был работать. Мы каждый раз, когда с ним встречались, он прямо кипел своими планами, — сказал Хабиров.
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