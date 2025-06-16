Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Израиля заявил о 287 пострадавших после ударов Ирана

В течение минувшей ночи в израильские больницы поступило 287 пострадавших после ракетных ударов со стороны Ирана. Об этом 16 июня сообщило министерство здравоохранения страны.

Источник: AP 2024

«За ночь в больницы поступило 287 пострадавших (с бригадами скорой помощи или самостоятельно). Один из них тяжело ранен, а 13 имеют ранения средней тяжести», — приводит сообщение пресс-службы портал BHol.

Отмечается, что у 240 человек зафиксированы легкие травмы, у 11 пострадавших — состояние шока. О других пациентах пока не говорится.

По данным портала Ynet, в результате ночного обстрела Израиля со стороны Ирана общее число погибших возросло до восьми человек. В Бней-Браке извлечено тело 80-летнего мужчины. В Петах-Тикве погибли три человека в результате прямого попадания ракеты в безопасную комнату и еще один при попадании ракеты в здание. Трое погибших обнаружены в Хайфе.

В этот же день посол США в Израиле Майк Хакаби сообщил, что здание американского посольства в Тель-Авиве получило незначительные повреждения в результате взрыва ракеты, выпущенной с территории Ирана. По словам дипломата, посольство и консульство США в Израиле останутся закрытыми в течение дня.