Минздрав Израиля заявил о 287 пострадавших после ударов Ирана

По данным портала Ynet, в результате ночного обстрела Израиля со стороны Ирана общее число погибших возросло до восьми человек. В Бней-Браке извлечено тело 80-летнего мужчины. В Петах-Тикве погибли три человека в результате прямого попадания ракеты в безопасную комнату и еще один при попадании ракеты в здание. Трое погибших обнаружены в Хайфе.