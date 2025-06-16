В Индии обрушился мост с туристами: 4 человека погибли и более 50 пострадали

Тридцатилетний мост над рекой Индраяни обрушился в районе Кундмала в округе Пуна, когда на нем находилось около 100 человек, собравшихся посмотреть на «фестиваль дождя», сообщает телеканал NDTV со ссылкой на окружной магистрат
Как сообщил агентству ANI один из руководителей администрации округа Джитендра Дуди:
«Всего 51 человек получили травмы и были направлены на лечение в различные больницы. Четверо скончались».
Обрушение случилось в условиях сильных дождей, которые продолжались два дня подряд. Река Индраяни вышла из берегов. Для Пуны и окрестностей был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
Очевидцы сообщают, что конструкция раскачивалась несколько минут, прежде чем рухнуть. Некоторые туристы игнорировали предупреждающие знаки и парковали мотоциклы прямо на мосту. Местные жители неоднократно выражали обеспокоенность состоянием моста, который последний раз ремонтировали около пяти лет назад. Однако большинство туристов, оказавшихся там в момент трагедии, не знали о потенциальной опасности.
Правительство штата заявило, что что проведет полную проверку дорожной инфраструктуры региона, а также будет начато строительство нового моста. Все пострадавшие получат компенсацию, а расходы на их лечение полностью оплатит государство.