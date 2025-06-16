В Индии обрушился мост с туристами: 4 человека погибли и более 50 пострадали

Очевидцы сообщают, что конструкция раскачивалась несколько минут, прежде чем рухнуть. Некоторые туристы игнорировали предупреждающие знаки и парковали мотоциклы прямо на мосту. Местные жители неоднократно выражали обеспокоенность состоянием моста, который последний раз ремонтировали около пяти лет назад. Однако большинство туристов, оказавшихся там в момент трагедии, не знали о потенциальной опасности.