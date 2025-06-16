Подрядчик дал показания в суде про экс-главу областного минтранса Ивана Пивкина

Октябрьский районный суд города Самары продолжает разбирательство по уголовному делу экс-министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина, которого подозревают в превышении служебных полномочий.
Ранее генеральный директор ПАО «Дорисса» Люция Сафина заявила, что её компания выиграла государственный тендер на возведение дороги Самара—Новокуйбышевск общей стоимостью 1,2 миллиарда рублей.
Но вследствие действий Пивкина фирма понесла ущерб около 30 миллионов рублей. Как пояснила Сафина, поводом обратиться в полицию стало посещение правоохранительных органов, во время которого были получены показания замминистра Александра Николаева.
При расследовании использовалась аудиофиксация беседы между Сафиной и Иваном Пивкиным, датированная летним периодом 2024 года. Об этом сообщает «Волга Ньюс».
Согласно утверждению директора предприятия, министр «задушил» деятельность её фирмы ради выгоды связанных компаний, признаваемых им близкими людьми.
Это привело к принудительной передаче части подрядных работ организациям «Амонд» и «Самарадортранссигнал».
Примечательно, что теперь налоговые службы ввели ограничения против деятельности компании «Амонд». На сегодняшний день судебные слушания продолжаются через опрос новых свидетелей, включая сотрудников «Амонда».
Последующая встреча в суде назначена на 17 июня, когда будут заслушаны оставшиеся свидетели.
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