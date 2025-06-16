Сотрудника ПВЗ в Москве задержали за хищение товаров на 460 тыс. руб

«Предварительно установлено, что работник пункта выдачи заказов, расположенного на ул. Годовикова, осуществил прием электронных товаров на общую сумму более 460 тыс. руб. После этого злоумышленник подменил их на несоответствующий товар и оформил возврат, похитив дорогостоящие гаджеты. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого — 20-летнего жителя столицы. Похищенным имуществом он успел распорядиться по своему усмотрению», — рассказали в пресс-службе.