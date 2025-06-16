В Уфе 27-летний парень погиб в лобовой аварии с грузовиком

В микрорайоне Дема в Уфе трагически погиб 27-летний молодой человек. Он лоб в лоб въехал в грузовик и скончался от тяжелых травм.
Как рассказали в столичной ГАИ, молодой человек за рулем Ford врезался в спецмашину Дорслужбы под управлением 66-летнего мужчины лоб в лоб. Уфимец получил тяжелые увечья и умер до приезда скорой помощи.
— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы, — добавили в ведомстве.
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