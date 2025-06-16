Под Челябинском группа детей обкидала камнями грузовой поезд

Все произошло в поселке Есаульский (Сосновский район).
Там машинист грузового поезда заметил подростков, которые положили камни на железнодорожные пути и обкидали движущийся состав.
Сотрудники транспортной полиции установили личности всех участников инцидента. «Ими оказались 11-летние три мальчика и девочка, проживающие в этом же поселке. Ребята обучаются в одной школе и закончили четвертый класс», — прокомментировали в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.
На родителей несовершеннолетних нарушителей составили протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).
Информация об инциденте направлена в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия профилактических мер в отношении детей и их родителей.