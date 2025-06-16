Под Челябинском группа детей обкидала камнями грузовой поезд

Сотрудники транспортной полиции установили личности всех участников инцидента. «Ими оказались 11-летние три мальчика и девочка, проживающие в этом же поселке. Ребята обучаются в одной школе и закончили четвертый класс», — прокомментировали в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.