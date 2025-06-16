Жительницу Ростова-на-Дону с травмой ноги спасли в Свирском ущелье под Сочи

54-летняя жительница Ростова-на-Дону пострадала во время прогулки по Свирскому ущелью в Краснодарском крае. Женщине потребовалась помощь спасателей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Все случилось на прошедших выходных. Ростовчанка поскользнулась на мокрой тропе и травмировала ногу. После этого она не смогла идти дальше из-за сильной боли.
На помощь пришли представители Южного регионального спасательного отряда МЧС и «Кубань-СПАС». Они пронесли пострадавшую на носилках около 5 км, а потом передали врачам.
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