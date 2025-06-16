Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Porsche, понты и непонятное наказание: в Андижане водитель устроил опасные гонки на камеру

Vaib.uz (Узбекистан. 16 июня). В соцсетях на днях появилось видео, которое вызвало волну возмущения. На кадрах — водитель и пассажир роскошного Porsche лихачат на дорогах Андижана: превышают скорость, устраивают опасные манёвры и откровенно провоцируют аварийные ситуации.

Источник: Vaib.Uz

Что особенно примечательно — видео с «подвигами» выложили сами участники, очевидно, в надежде на лайки и хайп. Но вместо восторгов — град критики и вполне справедливые вопросы: почему такие «рейсеры» вообще находятся за рулём?

Публикация не осталась без внимания правоохранительных органов. Сотрудники УБДД установили личность водителя, автомобиль был отправлен на штрафстоянку, а в отношении нарушителя — по словам ведомства — «были приняты меры в рамках закона, составлен административный протокол».

Сам водитель позже оправдывался: «Просто хотел проверить, на что способен автомобиль. Друг снял на видео и выложил в Instagram, я не знал. Теперь не повторится».

Однако возникает закономерный вопрос: а какое именно наказание понёс нарушитель? Формулировка «приняты меры» звучит уклончиво. Хотя в подобных случаях вполне применима статья за дорожное хулиганство, которая может повлечь лишение водительских прав сроком до двух лет.

Молчание правоохранителей о конкретных санкциях лишь подогревает подозрения: неужели снова «договорились»? Водитель на Porsche, видео — в открытом доступе, нарушений — очевидно достаточно. Но точка в этой истории так и не поставлена.