Porsche, понты и непонятное наказание: в Андижане водитель устроил опасные гонки на камеру

Что особенно примечательно — видео с «подвигами» выложили сами участники, очевидно, в надежде на лайки и хайп. Но вместо восторгов — град критики и вполне справедливые вопросы: почему такие «рейсеры» вообще находятся за рулём?
Публикация не осталась без внимания правоохранительных органов. Сотрудники УБДД установили личность водителя, автомобиль был отправлен на штрафстоянку, а в отношении нарушителя — по словам ведомства — «были приняты меры в рамках закона, составлен административный протокол».
Сам водитель позже оправдывался: «Просто хотел проверить, на что способен автомобиль. Друг снял на видео и выложил в Instagram, я не знал. Теперь не повторится».
Однако возникает закономерный вопрос: а какое именно наказание понёс нарушитель? Формулировка «приняты меры» звучит уклончиво. Хотя в подобных случаях вполне применима статья за дорожное хулиганство, которая может повлечь лишение водительских прав сроком до двух лет.
Молчание правоохранителей о конкретных санкциях лишь подогревает подозрения: неужели снова «договорились»? Водитель на Porsche, видео — в открытом доступе, нарушений — очевидно достаточно. Но точка в этой истории так и не поставлена.