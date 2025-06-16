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Звонок от «школьного психолога» обернулся кошмаром: как подростка заставили опустошить сейф родителей

В Иркутской области мошенники за четыре дня украли 5,5 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За праздничные дни, с 12 по 15 июня, жертвами аферистов стали 12 жителей Иркутской области, включая одного школьника. Преступники использовали хитрые схемы, чтобы выманить у людей крупные суммы — всего около 5,5 миллиона рублей.

— Один из случаев произошел с подростком — мошенники позвонили ему, представившись школьным психологом, и заявили, что результаты его тестирования оказались в открытом доступе. Под предлогом повторного прохождения теста они прислали фальшивую ссылку на поддельный сайт «Госуслуги», — сообщают в региональном МВД.

Позже жулики, выдав себя за сотрудников портала, запугали школьника утечкой данных семьи и ложными обвинениями в финансировании запрещенных организаций. Под угрозой «уголовной ответственности» для родителей они заставили подростка обыскать дом, достать деньги из сейфа и отдать их курьеру. Всего было украдено 200 тысяч рублей.

Еще одной жертвой стал 39-летний предприниматель из Шелехова, который хотел инвестировать в ценные бумаги, но попал на удочку лжеброкеров и лишился 3,8 млн рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сибирячка за три секунды раскусила афериста и поставила его на место.