Звонок от «школьного психолога» обернулся кошмаром: как подростка заставили опустошить сейф родителей

За праздничные дни, с 12 по 15 июня, жертвами аферистов стали 12 жителей Иркутской области, включая одного школьника. Преступники использовали хитрые схемы, чтобы выманить у людей крупные суммы — всего около 5,5 миллиона рублей.
— Один из случаев произошел с подростком — мошенники позвонили ему, представившись школьным психологом, и заявили, что результаты его тестирования оказались в открытом доступе. Под предлогом повторного прохождения теста они прислали фальшивую ссылку на поддельный сайт «Госуслуги», — сообщают в региональном МВД.
Позже жулики, выдав себя за сотрудников портала, запугали школьника утечкой данных семьи и ложными обвинениями в финансировании запрещенных организаций. Под угрозой «уголовной ответственности» для родителей они заставили подростка обыскать дом, достать деньги из сейфа и отдать их курьеру. Всего было украдено 200 тысяч рублей.
Еще одной жертвой стал 39-летний предприниматель из Шелехова, который хотел инвестировать в ценные бумаги, но попал на удочку лжеброкеров и лишился 3,8 млн рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сибирячка за три секунды раскусила афериста и поставила его на место.