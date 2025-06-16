Звонок от «школьного психолога» обернулся кошмаром: как подростка заставили опустошить сейф родителей

Позже жулики, выдав себя за сотрудников портала, запугали школьника утечкой данных семьи и ложными обвинениями в финансировании запрещенных организаций. Под угрозой «уголовной ответственности» для родителей они заставили подростка обыскать дом, достать деньги из сейфа и отдать их курьеру. Всего было украдено 200 тысяч рублей.