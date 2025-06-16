Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Десятки фигурантов продавали “пустышки”. МВД Беларуси раскрыло преступную схему по продаже пищевых добавок вместо лекарств

МВД Беларуси раскрыло схему по продаже пищевых добавок вместо лекарств.

Источник: Комсомольская правда

МВД Беларуси раскрыло схему по продаже пищевых добавок вместо лекарств. Анонс опубликовали в официальном телеграм-канале Министерства внутренних дел.

«Продавали “пустышки” под видом лекарств: миллионные прибыли и десятки фигурантов», — озвучили в ведомстве.

В анонсе сказано, что сотрудниками 5-го управления (по Минску) ГУБОПиК МВД были задержаны участники организованной группы. Фигуранты продавали белорусам пищевые добавки, выдавая их за высокоэффективные лечебные средства. В пресс-службе заявили, что подробности озвучат на пресс-конференции 19 июня представители МВД, а также Следственного комитета и Министерства здравоохранения.

Ранее МВД раскрыло подробности гибели 186 коров за два месяца под Докшицами.

Тем временем врач-онколог назвала самые распространенные виды рака в Минске.

Кстати, Министерство ЖКХ Беларуси объяснило введение штрафа за траву выше 20 сантиметров.