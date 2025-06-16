«Десятки фигурантов продавали “пустышки”. МВД Беларуси раскрыло преступную схему по продаже пищевых добавок вместо лекарств

В анонсе сказано, что сотрудниками 5-го управления (по Минску) ГУБОПиК МВД были задержаны участники организованной группы. Фигуранты продавали белорусам пищевые добавки, выдавая их за высокоэффективные лечебные средства. В пресс-службе заявили, что подробности озвучат на пресс-конференции 19 июня представители МВД, а также Следственного комитета и Министерства здравоохранения.