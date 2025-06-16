«Десятки фигурантов продавали “пустышки”. МВД Беларуси раскрыло преступную схему по продаже пищевых добавок вместо лекарств

МВД Беларуси раскрыло схему по продаже пищевых добавок вместо лекарств. Анонс опубликовали в официальном телеграм-канале Министерства внутренних дел.
«Продавали “пустышки” под видом лекарств: миллионные прибыли и десятки фигурантов», — озвучили в ведомстве.
В анонсе сказано, что сотрудниками 5-го управления (по Минску) ГУБОПиК МВД были задержаны участники организованной группы. Фигуранты продавали белорусам пищевые добавки, выдавая их за высокоэффективные лечебные средства. В пресс-службе заявили, что подробности озвучат на пресс-конференции 19 июня представители МВД, а также Следственного комитета и Министерства здравоохранения.
Ранее МВД раскрыло подробности гибели 186 коров за два месяца под Докшицами.
Тем временем врач-онколог назвала самые распространенные виды рака в Минске.
Кстати, Министерство ЖКХ Беларуси объяснило введение штрафа за траву выше 20 сантиметров.