Прощание с мотогонщиком Николаем Красниковым состоится 17 июня в Уфе

Прощание с погибшим в аварии мотогонщиком Николаем Красниковым состоится 17 июня в 15:00 в спортивной школе имени Н. Гастелло. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Башкирии.
Мероприятие пройдет по адресу: город Уфа, улица Сельская Богородская, дом 1.
Напомним, что Николай Красников погиб ночью в массовом ДТП на трассе. «Лада Гранта», за рулем которой находился 40-летний спортсмен, столкнулась со встречными грузовыми автомобилями «Газель» и «Ситрак». Николай погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи.