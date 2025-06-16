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Прощание с мотогонщиком Николаем Красниковым состоится 17 июня в Уфе

Церемония пройдет в спортивной школе имени Н. Гастелло.

Источник: Аргументы и факты

Прощание с погибшим в аварии мотогонщиком Николаем Красниковым состоится 17 июня в 15:00 в спортивной школе имени Н. Гастелло. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Башкирии.

Мероприятие пройдет по адресу: город Уфа, улица Сельская Богородская, дом 1.

Напомним, что Николай Красников погиб ночью в массовом ДТП на трассе. «Лада Гранта», за рулем которой находился 40-летний спортсмен, столкнулась со встречными грузовыми автомобилями «Газель» и «Ситрак». Николай погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи.