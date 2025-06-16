Прощание с мотогонщиком Николаем Красниковым состоится 17 июня в Уфе

Напомним, что Николай Красников погиб ночью в массовом ДТП на трассе. «Лада Гранта», за рулем которой находился 40-летний спортсмен, столкнулась со встречными грузовыми автомобилями «Газель» и «Ситрак». Николай погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи.