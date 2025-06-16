В ОАЭ запустили вывозные рейсы для россиян

«Авиакомпания Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ», — сообщили в генконсульстве.
В генконсульстве отметили, что по два вывозных рейса будут отправляться ежедневно до 20 июня из Шарджи. Также один рейс будет выполнен из Абу-Даби. Как сообщили РИА Новости, начались рейсы в Москву и Екатеринбург.
Ранее авиакомпания заявила, что регулярные рейсы в Россию отменены до 20 июня включительно. Перебои в авиасообщении связаны с закрытием воздушного пространства в результате военной конфронтации Ирана и Израиля.
Между тем в воскресенье генконсульство России в Дубае сообщило РИА Новости, что в ОАЭ остается порядка 1 тысячи туристов из России, которые не смогли улететь домой из-за отмены рейсов Air Arabia.