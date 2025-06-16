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В ОАЭ запустили вывозные рейсы для россиян

ДУБАЙ, 16 июн — РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Дубае.

Источник: © РИА Новости

«Авиакомпания Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ», — сообщили в генконсульстве.

В генконсульстве отметили, что по два вывозных рейса будут отправляться ежедневно до 20 июня из Шарджи. Также один рейс будет выполнен из Абу-Даби. Как сообщили РИА Новости, начались рейсы в Москву и Екатеринбург.

Ранее авиакомпания заявила, что регулярные рейсы в Россию отменены до 20 июня включительно. Перебои в авиасообщении связаны с закрытием воздушного пространства в результате военной конфронтации Ирана и Израиля.

Между тем в воскресенье генконсульство России в Дубае сообщило РИА Новости, что в ОАЭ остается порядка 1 тысячи туристов из России, которые не смогли улететь домой из-за отмены рейсов Air Arabia.