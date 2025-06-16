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МВД России предупредило белорусов о мошеннической схеме с командировками в РФ

МВД России заявило о новой схеме мошенников, куда вовлекают белорусов.

Источник: Комсомольская правда

МВД России предупредило белорусов о мошеннической схеме с командировками в РФ. Подробности озвучили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России, пишет РИА Новости.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что мошенники придумали новую схему, куда вовлекают граждан Беларуси. Так, аферисты предлагают белорусам легкий заработок под видом однодневной командировки в России, где нужно будет открыть банковскую карту для «процессинга» или «крипто-арбитража».

Отмечается, что в последующем карта будет использоваться мошенниками для вывода средств граждан. Вместе с тем те, кто оформит карту, понесут ответственность. В МВД уточнили, что посты, опубликованные мошенниками в Telegram и социальных сетях, обещают оплачиваемую поездку в Санкт-Петербург, Москву, Смоленск.

Ранее МВД Беларуси раскрыло преступную схему по продаже пищевых добавок вместо лекарств: «Десятки фигурантов продавали “пустышки”.

Кстати, власти рассказали, как далеко надо скашивать траву за забором частного дома по новым правилам: «От границы участка до тротуара или дороги и на 10 метров вглубь от всех сторон».

Тем временем мы узнали, что можно и нельзя делать в Петров пост с 16 июня по 11 июля, который называют Апостольским.