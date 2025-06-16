МВД России предупредило белорусов о мошеннической схеме с командировками в РФ. Подробности озвучили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России, пишет РИА Новости.
В ведомстве акцентировали внимание на том, что мошенники придумали новую схему, куда вовлекают граждан Беларуси. Так, аферисты предлагают белорусам легкий заработок под видом однодневной командировки в России, где нужно будет открыть банковскую карту для «процессинга» или «крипто-арбитража».
Отмечается, что в последующем карта будет использоваться мошенниками для вывода средств граждан. Вместе с тем те, кто оформит карту, понесут ответственность. В МВД уточнили, что посты, опубликованные мошенниками в Telegram и социальных сетях, обещают оплачиваемую поездку в Санкт-Петербург, Москву, Смоленск.
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