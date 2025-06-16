МВД России предупредило белорусов о мошеннической схеме с командировками в РФ

В ведомстве акцентировали внимание на том, что мошенники придумали новую схему, куда вовлекают граждан Беларуси. Так, аферисты предлагают белорусам легкий заработок под видом однодневной командировки в России, где нужно будет открыть банковскую карту для «процессинга» или «крипто-арбитража».