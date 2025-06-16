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В Минском районе Tesla насмерть сбила трех лосей, выбежавших на дорогу

Три лося попали под колеса Tesla в Минском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе водитель «Тесла» сбил сразу трех лосей, выбежавших на дорогу. Подробности рассказали в телеграм-канале «ГАИ Минщины».

Жесткая авария произошла на трассе Р-1 еще 12 июня. Примерно в 01.30 часов 28-летний мужчина, управляя электрокаром «Тесла», совершил ДТП с дикими животными.

Предварительно установлено, что в районе 13-го километра автодороги на трассу внезапно выбежали три лося. Двигавшийся на скорости 100 километров в час водитель затормозить не успел.

В результате столкновения все три лося погибли на месте. К счастью, сам водитель и его 26-летняя пассажирка не пострадали. У автомобиля — серьезные механические повреждения.

К слову, Минская область стала самой опасной из-за числа ДТП с дикими животными.

Но еще Минфин сказал о страховых выплатах в Беларуси после ДТП с дикими животными.

Между тем МВД назвало недостаточным уровень знаний и навыков, которые дают автошколы.