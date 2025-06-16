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В Новосибирске самокатчик сбил ребёнка на остановке «Дом одежды» и скрылся

Мальчик получил серьезные травмы.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске неизвестный на электросамокате сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в сообществе «Инцидент. Новосибирск».

Инцидент произошел возле остановки «Дом одежды». Виновник столкновения не оказал помощь и скрылся. Судя по кадрам от близких ребенка, мальчик получил серьезные травмы головы, уха, а также синяки и ссадины. Сейчас неизвестного разыскивают.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что подросток из Новосибирска разбился на самокате и устроил скандал в больнице. 17-летний юноша выпил алкоголь после расставания с девушкой и попал в травмпункт.