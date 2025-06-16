2 грузовика и легковушка столкнулись на трассе в Самарской области ночью 16 июня

Информация о ДТП с тремя машинами появилась ночью. На 51-м километре трассы А-300 (подъезд к Уральску) друг в друга влетели два грузовика и «Приора». Медпомощь потребовалась женщине. При этом не уточняется, была ли она водителем или пассажиром.