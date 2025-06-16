2 грузовика и легковушка столкнулись на трассе в Самарской области ночью 16 июня

Это случилось в понедельник в Волжском районе губернии. Есть пострадавшая, сообщили в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Информация о ДТП с тремя машинами появилась ночью. На 51-м километре трассы А-300 (подъезд к Уральску) друг в друга влетели два грузовика и «Приора». Медпомощь потребовалась женщине. При этом не уточняется, была ли она водителем или пассажиром.
Помимо медиков работали специалисты 132-й пожарно-спасательной части и полицейские. Первые отключили аккумуляторы авто и стабилизировали их, а также деблокировали пострадавшую. Вторые организовали проверку.
А на участке Р-229 в Самарской области столкнулись КамАЗ и «Веста».
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