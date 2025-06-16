Москвичка перевела 463 тысячи рублей по просьбе «руководителя», который на самом деле сидел рядом с ней

В Москве 35-летняя сотрудница одной из компаний лишилась крупной суммы денег, став жертвой телефонного мошенника. Женщина поверила в поддельное сообщение от «учредителя» и перевела аферисту 463 тысячи рублей, даже не заметив, что настоящий руководитель все это время находился рядом сообщает Baza.
Происшествие случилось 2 июня. Ирина Б., сотрудница компании, получила сообщение в мессенджере от имени владельца предприятия по имени Мэн Фань Бо. Сначала собеседник попросил передать реквизиты одного из сотрудников, затем осведомился о состоянии расчетного счета компании. Получив ответ, мошенник дал конкретное указание: перевести деньги физическому лицу, указав в назначении платежа «техническое обслуживание по договору». Женщина не только выполнила инструкции, но и проявила рвение: обнаружив недостаток средств на основном счете, она дополнила сумму с другого счета и совершила перевод.
Опасения возникли у Ирины только после того, как она завершила перевод и случайно посмотрела в сторону. Рядом с ней стоял настоящий учредитель, у которого в тот момент не было телефона. Осознав ошибку, женщина попыталась отменить перевод через банк, однако сделать это уже было невозможно.