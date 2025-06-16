Москвичка перевела 463 тысячи рублей по просьбе «руководителя», который на самом деле сидел рядом с ней

Опасения возникли у Ирины только после того, как она завершила перевод и случайно посмотрела в сторону. Рядом с ней стоял настоящий учредитель, у которого в тот момент не было телефона. Осознав ошибку, женщина попыталась отменить перевод через банк, однако сделать это уже было невозможно.