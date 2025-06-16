Погибшего в Башкирии чемпиона мира по мотогонкам похоронят 17 июня

Церемония прощания с известным уфимским спортсменом Николаем Красниковым состоится 17 июня в 15:00 в стенах спортивной школы имени Н. Гастелло. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
Напомним, трагическая гибель 20-кратного чемпиона мира по ледовым мотогонкам, многократного победителя российских соревнований и обладателя национального кубка произошла минувшей ночью в Кушнаренковском районе.
Ранее в ходе рабочего совещания в ЦУРе республики глава Башкирии Радий Хабиров выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего спортсмена.
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