Министр обороны Израиля пригрозил иранцам расплатой за атаки

Как сообщают «Ведомости», Кац также заявил, что «высокомерный диктатор в Тегеране превратился в трусливого убийцу». Министр обороны еврейского государства обвинил иранское руководство в прицельных обстрелах мирных израильтян для того, чтобы Армия обороны страны не имела возможности продолжать атаки по Ирану.