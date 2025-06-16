Министр обороны Израиля пригрозил иранцам расплатой за атаки

Как сообщают «Ведомости», Кац также заявил, что «высокомерный диктатор в Тегеране превратился в трусливого убийцу». Министр обороны еврейского государства обвинил иранское руководство в прицельных обстрелах мирных израильтян для того, чтобы Армия обороны страны не имела возможности продолжать атаки по Ирану.
Обмены ракетными ударами между Ираном и Израилем начались 13 июня. Израиль объявил проведение военной операции «Восстающий лев», направленной на уничтожение ядерной инфраструктуры иранской стороны. В ответ Тегеран атаковал ракетами и дронами Тель-Авив.