Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр обороны Израиля пригрозил иранцам расплатой за атаки

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети X опубликовал угрозу в адрес мирных жителей Тегерана. Глава военного ведомства заверил, что иранцы «заплатят цену» за действия руководства своей страны.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как сообщают «Ведомости», Кац также заявил, что «высокомерный диктатор в Тегеране превратился в трусливого убийцу». Министр обороны еврейского государства обвинил иранское руководство в прицельных обстрелах мирных израильтян для того, чтобы Армия обороны страны не имела возможности продолжать атаки по Ирану.

Обмены ракетными ударами между Ираном и Израилем начались 13 июня. Израиль объявил проведение военной операции «Восстающий лев», направленной на уничтожение ядерной инфраструктуры иранской стороны. В ответ Тегеран атаковал ракетами и дронами Тель-Авив.

Вооруженный конфликт продолжается уже несколько суток. Обе стороны свидетельствуют о гибели мирных граждан. Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил, что атаки против ЦАХАЛ продолжатся до уничтожения противника.